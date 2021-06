Qualm in Hamburger Mietshaus: Mikrowelle löst Großalarm bei der Feuerwehr aus

Dulsberg –

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohnhauses in Dulsberg löste am Dienstagabend Großalarm bei der Feuerwehr aus. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Am Ende wurde die Hälfte von ihnen gar nicht gebraucht.

Gegen 19 Uhr gingen in der Einsatzzentrale der Hamburger Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten starken Qualm aus dem Dach eines Hauses an der Hohensteiner Straße. Der Löschzug der Feuerwache Barmbek war rasch am Einsatzort und forderte sofort Verstärkung an.

Nach Qualm im Dach: Feuerwehr löst 2. Alarmstufe aus

Die Einsatzkräfte bestätigten die Meldung mit dem Qualm aus dem Dach und befürchteten, dass hier ein Großbrand entstehen könnte – denn die enge Straße birgt Gefahren. Nicht alle Löschfahrzeuge haben dort Platz. Deshalb wurde die 2. Alarmstufe ausgelöst.

Doch schon bald gab es Entwarnung. Nicht das Dach- sonder eine Mikrowelle brannte in einer Dachwohnung und hatte die starke Qualmentwicklung ausgelöst. Das Feuer bekamen die Retter schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht zu beklagen.