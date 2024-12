Frau überschlägt sich mit Quad und muss ins Krankenhaus

Die Fahrerin eines Quads hat am Sonntagnachmittag in Wandsbek die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sich damit überschlagen. Die Frau musste anschließend in eine Klinik eingeliefert werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Walddörferstraße gegen 16.20 Uhr. Die Fahrerin des Quads soll zum Überholen angesetzt und dabei die Kontrolle verloren haben. Das Quad geriet ins Schlingern und überschlug sich mitsamt seiner Fahrerin.

Die Frau wurde anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem Alter konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. Die Walddörferstraße war auf Höhe des Thiedewegs kurzzeitig gesperrt. (abu)