Purer Zufall: Polizisten nehmen Autoknacker fest – in ihrer Freizeit

St. Georg –

Zwei Polizisten haben am Dienstag an der Alexanderstraße in Hamburg einen mutmaßlichen Autoknacker festgenommen – in ihrer Freizeit.

Einer der Beamten (PK 11) war auf dem Weg vom Dienst nach Hause, als er einen Mann sah, der sich durch das eingeschlagene Fenster eines VW Golf beugte und „offensichtlich Gegenstände an sich nahm“, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Hamburg: Polizisten nehmen Autoknacker fest – in ihrer Freizeit

Bei seiner Festnahme soll der 36-Jährige sich gewehrt haben. Zufällig kam ein weiterer Polizist dazu, der auch nicht im Dienst war. Zusammen hielten sie den Mann fest und warteten auf ihre Kollegen. Der Mann soll ein Navigationsgerät und drei Feuerzeuge dabei gehabt haben, mutmaßlich aus dem Golf. Ob er auch für einen Aufbruch eines Jaguars in der Nähe verantwortlich war, wird geprüft. (dg)