Prügelei unter Mädchen – Alarm an Hamburger Schule

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Schule in Lohbrügge sind am Mittwochmittag zwei Schülerinnen verletzt worden. Eine von ihnen kam in die Klinik.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 11.20 Uhr. Von der Stadtteilschule am Lohbrügger Weg sei eine wüste Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen (zwölf und 15 Jahre alt) gemeldet worden. Neben einem Streifenwagen rückten auch zwei Rettungswagen an.

Zwölfjährige mit Rettungswagen in Klinik

Laut eines Sprechers soll die 15-Jährige ihrer Mitschülerin auf dem Schulhof wegen eines nichtigen Streits an den Hals gegriffen haben. Die Zwölfjährige konnte sich losreißen und gefolgt von der Kontrahentin in das Schulbüro laufen. Hier sei sie erneut von der 15-Jährigen angegriffen und verletzt worden. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.