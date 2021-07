Prügelei auf Tankstelle – Polizei nimmt Mann im Mercedes fest

Eine mysteriöse Prügelei auf einer Tankstelle in Mümmelmannsberg beschäftigt seit Montagabend die Hamburger Polizei. Passanten wählten den Notruf, die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. Doch vor Ort fehlte vom Opfer jede Spur.

Der Einsatz geschah nach MOPO-Informationen gegen 19.10 Uhr. Über den Notruf 110 wurde eine Prügelei an der Oil-Tankstelle zwischen der Kandinskyallee und der Feiningerstraße gemeldet. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Doch als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fehlte von den Schlägern und dem möglichen Opfer jede Spur – nur noch die Zeugen waren vor Ort.

Prügelattacke in Hamburg – eine Festnahme

Die gaben den Polizisten dann aber wertvolle Hinweise. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde dann in der Straße Mümmelmannsberg ein mit zwei Personen besetzter Mercedes gestoppt.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche gehen aufeinander los – mehrere Verletzte

Einer der Insassen wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.