Proteste gegen Baumfällungen in Hamburg: Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei Aktivistengruppen Bäume besetzt. Eine Aktion fand vor der Rindermarkthalle statt, wo das umstrittene Paulihaus gebaut werden soll. Gleichzeitig wiederholt die Initiative „GreenAlsenplatz“ zur Zeit ihre Besetzung vom Montag.

Vor der Rindermarkthalle an der Ecke Budapester Straße/Neuer Kamp waren nach Angaben der Polizeisprecherin Cindy Schönfelder gegen 2.30 Uhr drei Personen in die Bäume geklettert. Den Angaben zufolge wurde die Aktion von insgesamt 14 weiteren Aktivisten begleitet. Die Polizei hat die Baumbesetzer am Morgen zum Absteigen bewegt.

Baumbesetzungen in Hamburg: Protest gegen Bauvorhaben

Hintergrund ist der geplante Bau des Bürogebäudes Paulihaus, für das 21 Bäume gefällt werden sollen. Aktivisten der Initiative „St. Pauli Code Jetzt“ hatten im Februar 2021 die Fällung durch Protestaktionen vorerst verhindert. Die Fällarbeiten haben nach dem Absteigen der Aktivisten begonnen.

Bei der Protestaktion am Alsenplatz sind nach Angaben der Polizeisprecherin zwei Personen auf Bäume geklettert. Davor hielten sich vereinzelte Unterstützer auf. „Es handelt sich um eine Eilversammlung, die von einer Privatperson für die Zeit von 9 bis 18 Uhr angemeldet wurde“, sagt Schönfelder gegenüber der MOPO. „Erwartet werden mit 15 bis 30 Teilnehmer.“

Die heutige Aktion unter dem Motto „Umweltschutz nicht gegen Wohnungsbau ausspielen“ ist die Fortsetzung der Protestaktion vom Montag dieser Woche. Die Bäume sollen einem Wohnheim weichen, das die Hamburger Sparkasse (Haspa) plant. Die Bäume hätten eigentlich am Montag gefällt werden sollen, waren aber von den Aktivist:innen besetzt worden.

„In den frühen Morgenstunden haben heute erneut Klimaaktivisten Bäume am Alsenplatz in Altona-Nord besetzt“, erklärt die Initiative „GreenAlsenplatz“ in einer Mitteilung. „Nachdem am Montag noch keine Bauarbeiten am Alsenplatz stattfanden, begannen Arbeiter am Mittwoch Sträucher und Bäume zu roden. Um weitere Rodungen zu verhindern, wurden die Bäume heute erneut besetzt.“

Update: Nach Angaben der Polizeisprecherin hat sich der Protest am Alsenplatz gegen 14.40 Uhr aufgelöst, nachdem der zweite Kletterer die Bäume verlassen hatte. Da für Donnerstag keine Fällungen geplant gewesen waren, hatte der Protest keine Arbeiten verhindert. In der Spitze waren etwa 15 Teilnehmer vor Ort. Die Baumfällungen vor der Rindermarkthalle wurden durchgeführt.