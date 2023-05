Postautos brennen in Hamburg: Feuerwehr spricht von „großem Problem“

Drei Lieferwagen der Post sind in der Nacht zu Donnerstag vor dem Postverteilzentrum Altona ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gewarnt. Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen noch immer vor Ort an der Kaltenkirchener Straße.

Der Brand brach kurz nach 1 Uhr aus. Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, standen beim Eintreffen der Kräfte drei Lieferwagen vor dem Gebäude lichterloh in Flammen.

Bei einem handelte es sich um ein Fahrzeug mit herkömmlichem Antrieb, das sich den Angaben zufolge problemlos löschen ließ. Zwei Wagen jedoch waren Elektroautos, was die Löscharbeiten extrem schwierig macht.

Feuer in Hamburg-Altona: Drei Postautos brennen aus

„Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind immer ein großes Problem“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Die Akkus sind mit herkömmlichen Mitteln nicht zu löschen.“ Die Einsatzkräfte würden die Akkus weiterhin kühlen. Alle drei Transporter seien vollständig ausgebrannt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner des Postverteilzentrums per App gewarnt. Die Warnung wurde um 5 Uhr aufgehoben.

Zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Hinweise. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte.