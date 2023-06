Porsche geht in Flammen auf – Wohnhaus in Hamburg wird evakuiert

Ein geparkter Porsche Cayenne ist in der Nacht zu Mittwoch in Bergedorf in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf einen VW Polo über und bedrohte ein nahestehendes Wohnhaus.

Gegen 23. 49 Uhr hörten Anwohner der Straße Neuer Weg einen Knall und sahen, wie ein Porsche Cayenne lichterloh brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die meterhohen Flammen des SUV bereits auf einen daneben geparkten VW Polo übergegriffen.

Hamburg: Porsche brennt aus, Wohnhaus evakuiert

Auch ein benachbartes Haus war durch das Feuer bedroht. Vorsorglich evakuierte die Feuerwehr das Gebäude und brach dafür sogar eine Wohnung auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Porsche-Fahrer schrottet Cayenne – und droht Polizisten mit Entlassung

Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Niemand kam bei dem Feuer zu Schaden.

Die beiden Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Unfallursache ermittelt die Polizei. Da bei dem Brand Löschwasser, Öl und Kraftstoff in die Umwelt gelangt waren, wurde auch der Umweltdienst eingeschaltet. (abu)