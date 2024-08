Möglicher Serien-Sexualtäter geht in die Falle – U-Haft nach Attacke

Binnen einer Woche kam es im Juni in Wandsbek zu zwei erschreckend ähnlichen Vorfällen: Mitten in der Nacht wurden zwei Frauen jeweils von einem unbekannten Täter sexuell bedrängt. In der Nacht zu Samstag wurde nach einer weiteren Attacke in Bramfeld nun ein Mann festgenommen – handelt es sich hier um den selben Täter?

Die Polizei Hamburg hat in der Nacht zu Samstag einen 38-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Verdacht: Der Mann soll mehrere Frauen in den Stadtteilen Bramfeld und Wandsbek sexuell bedrängt und attackiert haben.

Zwei Frauen in Wandsbek sexuell bedrängt

Die erste Attacke soll in der Nacht zum 22. Juni passiert sein: Dort ging eine 33-Jährige entlang der Lesserstraße (Wandsbek), als sich ihr ein Radfahrer näherte. Beim Vorbeifahren fasste der Mann die Frau unsittlich an, stieg anschließend vom Fahrrad und ging auf die 33-Jährige zu. Diese begann laut um Hilfe zu schreien, sodass der Täter mit seinem Fahrrad flüchtete.

Nur eine Woche später, in der Nacht zum 29. Juni, war eine 26-Jährige ebenfalls an der Lesserstraße unterwegs, als ein Mann von hinten an sie herantrat und sie sexuell bedrängte. Die Frau konnte sich aber erfolgreich gegen den Täter wehren und lief davon. Auch der Täter flüchtete daraufhin. Beide Taten fanden dabei unweit der U-Bahnstation Wandsbek-Gartenstadt statt.

Mann attackiert Zivilpolizistin

Mehr als ein Monat verging, bis ein Mann am vergangenen Samstag in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens an der Haldesdorfer Straße (Bramfeld) eine 33-Jährige sexuell bedrängte und umklammerte. Die Frau war allerdings eine Polizistin in Zivil – ihre ebenfalls eingesetzten Kollegen nahmen den Mann sofort fest. Zuvor hatte der Mann noch probiert, mit einem Sprung in das Rückhaltebecken zu entkommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzt der mutmaßliche Täter nun in Untersuchungshaft. Eine Richterin erließ einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Die Ermittlungen in den einzelnen Fällen und einem möglichen Zusammenhang dauern noch an. (mp)