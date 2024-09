Polizeieinsatz im Drogenpark: Beamte verfolgen Dealer bis in die Kneipe

Drogen-Hotspot Dulsberg-Park am Osterbekkanal: Anwohner beklagen die dramatischen Zustände schon seit Längerem. Jetzt hat die Polizei eine mehrere Stunden lange Kontrolle vor Ort durchgeführt. Beamte in Uniform und in Zivil patrouillierten von Montagmittag bis Dienstagnacht um 1.30 Uhr – und ertappten dabei gleich mehrere Dealer auf frischer Tat.

Den ersten Verdächtigen beobachteten die zivilen Beamten in der Straße Dulsberg-Süd bei einer Drogenübergabe und nahmen den 29-Jährigen in der Nähe des Müllplatzes fest. Sie fanden 30 Gramm Marihuana und 70 Euro mutmaßliches Dealgeld. Nach dem neuen Cannabisgesetz sind 25 Gramm Marihuana in der Öffentlichkeit erlaubt. Das Bargeld wurde sichergestellt. Polizeihund „Kulle“ durchsuchte die Umgebung nach weiteren Drogen, ohne Erfolg. Der Verdächtige wurde nach der Feststellung der Personalien schließlich entlassen, da keine Haftgründe vorlagen, so die Polizei.

In der Tondernstraße beobachteten die Beamten ein weiteres Drogengeschäft. Bei einem 20-Jährigen fanden sie ebenfalls 70 Euro Bargeld und zwei Beutel Marihuana. Auch dieser Mann wurde freigelassen.

Dealer mit Kokain und über 2000 Euro Bargeld erwischt

Gegen 17.30 Uhr gelang der Polizei dann allerdings doch noch ein etwas größerer Coup. Zwei Männer verkauften am Straßburger Platz augenscheinlich Drogen. Die Fahnder lauerten dem Käufer (54) in der Tondernstraße auf und fanden bei der Kontrolle Kokain, das der Mann aller Wahrscheinlichkeit nach zuvor erworben hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind Hamburgs gefährlichste U- und S-Bahnhöfe

Außerdem wurden die beiden mutmaßlichen Drogendealer vor einer Kneipe am Straßburger Platz vorläufig festgenommen. Bei den Männern (21 und 46) wurden 15 Päckchen Kokain, mehr als 2100 Euro Bargeld, mehrere Handys und zwei Messer gefunden und sichergestellt. Die Kneipe wurde von Polizeihund „Mitch“ durchsucht, der ein weiteres Päckchen Kokain fand. Beide Verdächtige kamen vor einen Haftrichter. (zc)