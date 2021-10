Polizisten wurden am Sonntagabend zu einem Hochhaus in Farmsen-Berne gerufen. Über den Notruf war dort eine Schlägerei gemeldet worden. Als die Beamten am Einsatzort erschienen, stellten sie Marihuana-Geruch fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten dann auch fündig.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, wurde die Polizei gegen 17 Uhr zur Bekassinenau gerufen. In der Wohnung eines Hochhauses wurde eine Schlägerei gemeldet. Vor der Eingangstür der als Tatort benannten Wohnung nahmen die Beamten dann deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Dieser intensivierte sich stark, als die Tür vom 28-Jährigen Mieter geöffnet wurde. Daraufhin wurde eine Durchsuchung der Zimmer angeordnet.

Polizei findet Drogen in Hochhaus-Wohnung

Der 28-Jährige gab an, die Drogen aus medizinischen Gründen verschrieben bekommen zu haben, konnte dieses aber nicht belegen. Laut Pressesprecher Holger Vehren fanden die Polizisten mehrere Beutelchen mit Marihuana ähnlicher Substanz. Diese wurden neben weiteren Beweismaterial beschlagnahmt. Von dem Mieter sowie einem weiteren anwesenden Mann (28) wurden die Personalien aufgenommen. Eine Schlägerei hatte es zuvor nicht gegeben, es hatte sich lediglich um einen lauten Streit gehandelt.