Polizei vor der Tür: Hamburg: Dealer wirft Drogen aus dem Fenster

Eimsbüttel –

Um sich einer Festnahme zu entziehen, soll ein 25 Jahre alter und mutmaßlicher Dealer Drogen aus dem Fenster geworfen haben – Zivilfahnder der Polizei hatten den Mann Samstagabend aber bereits beobachtet.

So sollen immer wieder Menschen in seine Wohnung am Kleinen Schäferkamp gekommen und kurz darauf schon wieder verschwunden sein. Die Beamten hielten einen 24-Jährigen an und fanden bei ihm zwei Marihuana-Tütchen.

Hamburger Polizei vor der Tür: Dealer wirft Drogen aus dem Fenster

„Als die Polizisten anschließend die Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers zwecks Durchsuchung betraten, warf der Verdächtige einen Pappkarton mit einer nicht geringen Menge Marihuana aus dem Fenster in den Hof“, so eine Polizeisprecherin. „Die Beamten bemerkten dies jedoch und stellten den Karton samt Rauschgift sicher.“

In der Wohnung des 25-Jährigen fanden die Polizisten noch eine Schreckschusswaffe, ein Einhandmesser und einen Schlagstock sowie 300 Euro in bar. Er kam in U-Haft. (dg)