Polizei und Feuerwehr im Einsatz: Auf der A7: Laster verliert hunderte Liter Diesel

Ein Baustellenfahrzeug hat am Dienstagmittag auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Othmarschen mehrere hundert Liter Diesel verloren – Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert.

Die Retter holten die Experten des Umweltdienstes dazu, die sich ein genaues Bild machten und auch die Reinigung koordinierten. Für die Anfahrt der Fahrzeuge mussten Richtung Süden kurzzeitig zwei Spuren gesperrt werden.

Auf der A7 in Hamburg: Laster verliert hunderte Liter Diesel

„Es staute sich in der Spitze auf vier Kilometern zurück“, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale zur MOPO. Die Spuren hätten dann zügig wieder freigegeben werden können, weil sich der Diesel-Unfall im Baustellenbereich zutrug. „Es gab so gut wie keine Einschränkungen.“

Nach einer guten Stunde rückten alle beteiligten Kräfte um kurz vor 13 Uhr wieder ab. Zu einem größeren Umweltschaden kam es nicht. (dg)