Schüler mit Auto gerammt – Mann fährt einfach weg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls: Am Mittwochfrüh war an der Hoheluftchaussee ein 13 Jahre alter Schüler von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Mann am Steuer des Autos fuhr offenbar einfach weg.

Der Junge war um kurz vor 8 Uhr in Richtung Martinistraße unterwegs und betrat auf Höhe der Breitenfelder Straße bei Grün die Fahrbahn. „Ein Richtung stadteinwärts fahrender Pkw bog in dem Moment nach links ab und touchierte den 13-Jährigen, woraufhin dieser stürzte“, so ein Polizeisprecher.

Junge muss ins Krankenhaus

Der Fahrer habe daraufhin kurz angehalten, seine Tür geöffnet, sei dann aber weitergefahren – „ohne sich um das Kind zu kümmern“. Die Mitarbeiterin eines nahen Geschäfts wurde auf den Jungen aufmerksam und rief die Polizei. Der 13-Jährige kam mit Hüftverletzungen in ein Krankenhaus.

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher, der in einem grauen VW unterwegs gewesen sein soll, blieb ohne Erfolg. Die Verkehrsdirektion übernahm die Ermittlungen. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)