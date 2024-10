Frau (32) angegriffen: Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff in Hamburg

Die Hamburger Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Kriminalfalls aus Wilhelmsburg: Dort ist am Donnerstagabend eine 32 Jahre alte Frau von einem Mann sexuell belästigt und angegriffen worden.

Laut Polizei war die Frau auf einem Fahrrad auf dem Honartsdeicher Weg in Richtung Schlenzigstraße unterwegs, als ihr gegen 22.50 Uhr ein Mann – ebenfalls auf einem Rad – entgegenkam. Er habe die Frau einem Sprecher zufolge dann unvermittelt und in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt. „Darüber hinaus zerrte er an der Jacke der Frau.“

Fahndung nach dem Angreifer

Sie kollidierten und stürzten zu Boden. Die Frau habe um Hilfe geschrien, der Mann daraufhin von ihr abgelassen. Er soll in Richtung Veddel geflüchtet sein. Die Polizeisprecherin: „Fahndungsmaßnahmen, die umgehend eingeleitet wurden, nachdem Passanten die Polizei informiert hatten, führten nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen.“

Die Frau wurde durch den Sturz zwar verletzt, musste aber weder versorgt noch ins Krankenhaus gebracht werden. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen in dem Fall und sucht nun Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Dienststelle. (dg)