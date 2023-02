Sexualdelikt: Frau beim Joggen überfallen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise in einem Kriminalfall aus Sasel: Dort soll eine 21-Jährige am vergangenen Montag von zwei Männern vergewaltigt worden sein.

Die junge Frau war zwischen 20.45 und kurz vor 22 Uhr beim Jogging, als ihr zwei Männer aufgelauert haben sollen. Ein Polizeisprecher: „Die unbekannten Täter sollen sich dabei an ihr vergangen haben.“ Weitere Erkenntnisse zu den Männern und dem genauen Tatort lägen bislang nicht vor.

Hamburg: Hamburger Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)