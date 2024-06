Polizei spricht über riesigen Koks-Fund in Hamburg

Immer größere Kokain-Mengen gelangen nach Deutschland. Vor ein paar Tagen wurde ein Rekordfund im Hamburger Hafen bekannt. Dazu soll es jetzt mehr Informationen geben.

Die Behörden wollen am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf Einzelheiten zu dem großen Drogenfund im Hamburger Hafen mitteilen. Fahnder hatten dort bereits im vergangenen Jahr eine Rekordmenge im Wert von mehreren Milliarden Euro sichergestellt.

Koks-Fund in Hamburg: Monatelang wurde ermittelt

Nach Angaben des NRW-Justizministeriums geht es um 35 Tonnen. Auf den Fund folgten mehrmonatige Ermittlungen, die in den vergangenen Tagen zu Durchsuchungen in sieben Bundesländern führten – in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen.

Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt. Schon länger kommt immer mehr Kokain in Containern aus Südamerika nach Deutschland. (mp/dpa)