Polizei sprengt illegale Pokerrunde und stellt mehr als 62.000 Euro sicher

Die Hamburger Polizei hat eine illegale Pokerrunde in Rahlstedt mit hohen Einsätzen gesprengt und mehr als 62.000 Euro sichergestellt. Der mutmaßliche Organisator und Spielleiter (50) wurde vorläufig festgenommen.

Die Beamten hatten mehrere Hinweise darauf erhalten, dass in zwei Spielhallen am Spitzbergenweg illegalerweise Glücksspiel betrieben werden soll. Am Sonntagabend machten sich dann Fahnder, Streifenbeamte, ein Zöllner mit Diensthund und Kräfte der Bereitschaftspolizei auf zu einer gezielten Kontrolle.

Hamburg: Polizei sprengt illegale Pokerrunde

In einem der Läden stießen die Beamten dann auf die Pokerrunde, nahmen den 50-Jährigen fest und leiteten auch gegen die Teilnehmer Ermittlungsverfahren ein. Neben Geld wurden auch acht Spielautomaten sichergestellt.

Die zuständige Kripo übernahm den Fall und führt die weiteren Ermittlungen. Der 50-Jährige kam wieder frei – laut eines Polizeisprechers gab es keine Haftgründe. (dg)