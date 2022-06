Polizei sprengt Drogenbande – mehrere Festnahmen in Hamburg

Polizisten haben am Dienstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in Hamburg und Lüneburg vollstreckt. Die Ermittlungen dauerten bereits seit Anfang dieses Jahres an und nahmen am „Drob Inn“ in St. Georg ihren Ursprung.

Laut Polizei geriet Anfang 2022 eine Gruppe von Männern in den Fokus der Rauschgiftfahnder. Die Männer standen im Verdacht, vor der Drogenhilfeeinrichtung am Besenbinderbinderhof mit Kokain zu dealen. Die zwischen 20 und 25 Jahre alten Männer sollen hier die Drogen verkauft haben. Nachschub sei laut Polizei aus Erdbunkern in Wilhelmsburg bezogen worden.

Drogennachschub aus Erdbunkern in Wilhelmsburg

Nachdem genügend Beweise vorlagen, wurden zuvor genehmigte Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in der Wittestraße (Wilhemsburg), am Besenbinderhof (St. Georg) und in Lüneburg in der Buddestraße vollstreckt. In Wilhelmsburg wurden außerdem ein Café und ein Bistro durchsucht.

Drei Männer (20, 24 und 25 Jahre) wurden in St. Georg festgenommen, ein 22-Jähriger in Lüneburg. Im Bereich der Erdbunker in Wilhemsburg wurde neben einem 32-Jährigen auch ein weiterer Mann (22) festgenommen. Insgesamt stellten die Beamten 48 Kokainkugeln, rund 1500 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie Handys und weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen des Rauschgiftdezernats dauern an.