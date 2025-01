Mitten in der City: Polizei schnappt mutmaßliche Mitglieder der „Porsche-Bande“

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd in Hamburg mutmaßliche Mitglieder der „Porsche-Bande“ gefasst. Die Gruppe soll für eine Serie von Diebstählen hochwertiger Luxusfahrzeuge verantwortlich sein. Besonders betroffen waren Hamburg und Gemeinden im Kreis Pinneberg.

Die Polizei verfolgte am Donnerstagabend in der Innenstadt ein verdächtiges Fahrzeug, auf der Mönckebergstraße wurden schließlich zwei Insassen festgenommen. Sie könnten Mitglieder der Gruppe sein, die es gezielt auf PS-starke Porsche-Modelle abgesehen hat. Die Ermittlungen zur Identität der Festgenommenen und möglichen weiteren Mittätern laufen. Zwei weitere Verdächtige wurden an dem Abend in Hamburg festgenommen.

Polizei spricht von „systematischer und geplanter Vorgehensweise“

Bereits zuvor hatte die Kriminalpolizei Pinneberg vermutet, dass die Diebstähle auf das Konto einer organisierten Bande gehen. „Aufgrund einer anzunehmenden Spezialisierung der Tätergruppierung kann die Vorgehensweise als systematisch und geplant bezeichnet werden“, so Polizeisprecherin Sandra Firsching. Wie die Täter genau vorgingen, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

Um das eigene Auto zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn möglich, sollte das Fahrzeug in einer abschließbaren Garage parken. Ist das nicht möglich, sollten gut beleuchtete und frequentierte Stellplätze genutzt werden. Mechanische Sicherungen wie Lenkradschlösser können auf Diebe abschreckend wirken. Ein GPS-Tracker kann im Falle eines Diebstahls helfen, das Fahrzeug wiederzufinden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fassungslosigkeit und Trauer: Kult-Barkeeper vom Kiez auf Intensivstation

Wie viele Fahrzeuge im vergangenen Jahr genau gestohlen wurden, wird erst mit der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr lag die Aufklärungsquote bei Fahrzeugdiebstählen im Kreis Pinneberg bei 26,5 Prozent, in Hamburg nur bei 10,2 Prozent.