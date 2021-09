Polizei schließt Verbrechen nicht aus: Spurlos verschwunden: Wo ist Krzysztof Karwicki?

Horn –

Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Hamburger Polizei: Seit Juni ist der 39 Jahre alte Krzysztof Karwicki spurlos verschwunden. Die Beamten suchen nun öffentlich nach ihm – und schließen sogar ein Verbrechen nicht mehr aus.

Seit 2015 lebt der Mann in einer Wohnung an der Dannerallee in Horn. Kurz vor seinem Verschwinden – die Polizei grenzt den Zeitraum zwischen den 16. und 17. Juni ein – war der Mann noch in seine polnische Heimat nach Stettin gereist und am 15. Juni zurückgekehrt.

„Trotz sehr umfangreicher Ermittlungen sowohl in seinem Umfeld als auch im Ausland konnte sein Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden“, teilte ein Polizeisprecher mit. „Die Ermittler gehen aktuell auch Anhaltspunkten nach, die darauf schließen lassen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.“

Krzysztof Karwicki ist etwa 1,84 Meter groß, hat eine athletische Figur, Ohrringe und auffällige Tribal-Tattoos am rechten Oberarm sowie am rechten Oberkörper, Unterschenkel und am Knöchel. Zeitweise trägt er auch eine Brille.

„Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können oder nach seinem Verschwinden noch Kontakt zu ihm hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechendes an die Kripo-Ermittler unter Telefonnummer 428 65 6789.

Es ist nicht der einzige Vermisstenfall, den das LKA momentan beschäftigt. Seit dem 21. Oktober wird auch Nils Hansen vermisst. Zuletzt wurde er am Wiesnerring (Bergedorf) gesehen. Auch hier können die Ermittler nicht mehr ausschließen, dass der 47-Jährige möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. (dg)