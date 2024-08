Mann im Süden Hamburgs niedergeschossen – Täter noch auf der Flucht

In Harburg wurde am Dienstagnachmittag ein Mann im Phoenix-Viertel niedergeschossen, die Kugel traf ihn in den Oberschenkel. Laut Polizei ist der Täter weiter flüchtig.

Am Dienstag gegen 15.20 Uhr erhielt die Polizei Hamburg einen Notruf aus der Wilstorfer Straße. Im sogenannten Phoenix-Viertel in Harburg war ein ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, einer zog eine Waffe. Die Kugel traf das Opfer laut Einsatzkräften vor Ort in den Oberschenkel.

Großer Polizeieinsatz in Harburg: Polizisten mit Maschinenpistolen im Einsatz

Der Täter konnte zunächst flüchten, laut Augenzeugen auf einem Roller. Berichten über Festnahmen im Zusammenhang mit der Tat widersprach der Lagedienst auf MOPO-Anfrage.

Der Schütze gilt offiziell weiterhin als flüchtig, sein Opfer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.