XXL-Kontrolle in Hamburg: Polizei geht Mercedes-Raser auf der A7 ins Netz

Unter dem Motto „Speed-Sunday“ hat die Polizei eine große Geschwindigkeitskontrolle am vergangenen Sonntag in Hamburg durchgeführt. Ein Mercedes-Fahrer fiel dabei besonders negativ auf.

Die Polizei setzte für die XXL-Kontrolle unter anderem feste Blitzer, Blitzer-Anhänger, Handlasergeräte und zivile Streifenwagen ein. Innerhalb von sechs Stunden wurden in ganz Hamburg die Geschwindigkeiten von 18.000 Fahrzeugen gemessen.

Kontrolle in Hamburg: Polizei misst 1422 Raser

1422 von ihnen waren zu schnell unterwegs. In 298 Fällen erwartet die Fahrerinnen und Fahrer ein Bußgeld, 113 müssen mit Punkten in Flensburg rechnen. Neun Verkehrsteilnehmer nutzten ein Handy am Steuer.

Das könnte Sie auch interessieren: Boomer-Gang klaut Taxi, fährt es zu Schrott und attackiert Polizisten

Besonders schnell war der Fahrer eines Mercedes unterwegs, der bei erlaubten 80 km/h mit 137 Sachen über die A7 im Bereich der Anschlussstelle Waltershof bretterte. Den Fahrer erwarten 480 Euro Geldbuße, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte beim Fahreignungsregister. (elu)