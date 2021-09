Polizei Hamburg sucht Zeugen: Zwei Verletzte nach Straßenrennen

Wandsbek –

Zwei Männer hatten sich mit ihren getunten Autos auf dem Friedrich-Ebert-Damm bei einem illegalen Straßenrennen gemessen. Dabei kam es zu einem Unfall mit einen unbeteiligten Auto. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen kurz nach 19.30 Uhr. Dort soll sich der Fahrer (24) eines Mercedes vermutlich mit einem 6er BMW Coupé ein Straßenrennen geliefert haben. Beide fuhren mit röhrenden Motoren und weit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander.

An der Ecke zur Holzmühlenstraße kam es dann zu einem Unfall zwischen dem Mercedes und einem abbiegenden Smart. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und mussten in die Klinik. Der BMW-Fahrer, der den Unfall bemerkt haben musste, gab Gas und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 53961.