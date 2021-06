Polizei ermittelt: Brandstiftung in Hamburger Schule löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Hammerbrook –

Ein Feueralarm in einer Schule sorgte am Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. In der dritten Etage hatten die Brandmelder angeschlagen, dichter Qualm zog über den Flur. Mehrere Löschzüge wurden alarmiert.

Wie die MOPO erfuhr, ging der Alarm gegen 13.40 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Sofort rückten mehrere Löschzüge aus, denn bei dem Objekt handelt es sich um die Berufsförderungsschule mit einer hohen Anzahl von Schülern. Der betroffene Trakt wurde geräumt.

Hamburg: Brandstiftung auf Schulklo

Kurze zeit später konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben. Auf der Toilette der Schule wurde gezündelt, es brannte eine Papierolle. Das Feuer hatten die Retter schnell gelöscht. Die Polizei ermittelt.