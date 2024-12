Polizei endeckt Leiche im Schrank – Mordkommission ermittelt

Verwesungsgeruch im Treppenhaus eines Wohnhauses hat am Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten brachen eine Wohnungstür auf – und wurden fündig.

Zum Fund der Leiche kam es am Freitagvormittag in einem Mehrfamilienhaus an der Susanne-von-Paczensky-Straße (Altona-Nord). Einer Nachbarin war Verwesungsgeruch aufgefallen, sie alarmierte die Polizei. Die Beamten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss, von der der Geruch ausging.

Altona-Nord: Polizei entdeckt Leiche im Schrank

In der Wohnung fand man die Leiche einer 34-jährigen Frau. Sie befand sich in einem Schrank, wie ein Sprecher bestätigte. Laut dem „Abendblatt“, das zuerst über den Fund berichtete, war die Leiche in Tücher eingeschlagen. Bei der Toten soll es sich um die Mieterin der Wohnung handeln.

Das könnte Sie auch interessieren: Frauenmörder und Vergewaltiger: Hamburg schiebt deutlich mehr ab

Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Mordkommission des LKA hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (doe)