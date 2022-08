Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Gisela Nickel (81) gesehen?

Sie wollte mit ihrem Fahrrad los – und kam nie wieder zurück: Seit Mittwochmorgen wird die 81 Jahre alte Gisela Nickel aus Langenhorn vermisst. Das Landeskriminalamt sucht nun öffentlich nach der Rentnerin.

Zuletzt sei sie an ihrer Wohnanschrift am Willy-Jacobs-Weg gesehen worden, so eine Polizeisprecherin. „Sie wollte mit dem Fahrrad zum Friedhof Glashütte in Norderstedt fahren.“ Seitdem fehle jede Spur von ihr.

Polizei Hamburg bittet um Hilfe: Wer hat Gisela Nickel gesehen?

Die Polizei suchte bereits in der näheren Umgebung, bislang ohne Erfolg. Das Amtsgericht habe daher einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die 81-Jährige wird als 1,65 Meter groß und korpulent beschrieben. Sie hat kürzere grau-weißliche Haare und war zuletzt vermutlich mit einem roten Damenrad mit Fahrradkörben vorne und hinten unterwegs. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)