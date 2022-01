Hamburg: Polizei beendet Party unter Autobahnbrücke

Rund 200 Personen sollen in der Nacht zu Sonntag unter der Norderelbbrücke in Hamburg-Veddel eine Party gefeiert haben. Als die Polizei anrückte, verstreuten sich die Partygänger schnell in alle Richtungen.

Gegen 2.30 Uhr ging nach Angaben der Polizei ein anonymer Hinweis auf eine Party unter der Norderelbbrücke ein. Rund 200 Menschen sollten sich dort aufhalten. Als die Polizei eintraf waren noch etwa 35 Personen vor Ort, die dicht gedrängt und ohne Masken feierten.

Trotz Tanzverbot: Illegale Party unter Autobahnbrücke

Die Polizisten hätten nur noch Platzverweise erteilen können, da sich viele Personen schnell in die Umgebung verteilten und dem Geschehen nicht mehr sicher zuzuordnen waren. Laut den aktuellen Hamburger Corona-Regeln sind Tanzveranstaltungen derzeit generell untersagt. Privat dürfen sich maximal zehn geimpfte Personen treffen.

Die Veranstalter der Party hatten ein Zelt und eine professionelle Musikanlage unter der Brücke aufgebaut. Sie hätten sich illegal Zutritt zu dem Gelände verschafft, weshalb sie sich womöglich auch wegen Hausfriedensbruch verantworten müssen. Wie die MOPO erfuhr, soll erhebliches Gefahrenpotenzial bestanden haben: Um die Party zu erreichen, mussten die Gäste eine Mauer erklimmen und dann durch unwegsames Gelände gehen. (abu/rüga)