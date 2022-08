Polizei bat um Mithilfe: Gisela N. (81) ist wieder da

Sie wollte mit ihrem Fahrrad los – und kam nicht wieder zurück: Am Mittwochmorgen war die 81 Jahre alte Gisela N. aus Langenhorn als vermisst gemeldet worden. Das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei suchte zwischenzeitlich öffentlich nach der Rentnerin. Nun ist sie gefunden worden.

„Sie konnte gestern am späten Donnerstagnachmittag im schleswig-holsteinischen Itzstedt angetroffen werden“, so eine Polizeisprecherin am Freitag. Alle Fahndungsmaßnahmen seien damit beendet worden.

Polizei Hamburg bat um Hilfe: Gisela N. ist wieder da

Die Polizei hatte nach dem Verschwinden der 81-Jährigen in der näheren Umgebung ihrer Wohnanschrift nach der Frau gesucht. Weil dies nicht erfolgreich war, erließ das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. (dg)