Plötzlich bewusstlos: Kind (3) stirbt in Hamburger Wohnung

Schreckliche Tragödie in Billstedt: In einer Wohnung an der Merkenstraße hat ein drei Jahre altes Kind am Sonntag sein Bewusstsein verloren und ist verstorben.

Gegen 12 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Leitzentrale ein: Das Kind atme nicht mehr, hieß es, man brauche schnell Hilfe. Feuerwehrkräfte und eine Notärztin versuchten noch, den Jungen wiederzubeleben – am Ende ohne Erfolg.

Toter Junge in Billstedt – Kripo ermittelt

Angehörige, Zeugen, aber auch Retter selbst wurden seelsorgerisch versorgt. Der Bereich wurde abgesperrt, genau wie die Zugänge zu dem Mehrfamilienhaus. Die Polizei wurde verständigt.

Die Kripo übernahm die Ermittlungen, sie begutachtete die Wohnung im zweiten Stock. Die Todesursache ist bisher noch unbekannt. Es wird geprüft, ob eine Erkrankung vorlag. Einem Polizeisprecher zufolge gab es zunächst keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. (dg)