Hamburg: Auto prallt in parkende Wagen – zwei Verletzte

Unfall in Wandsbek: Ein Mann hat am Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in ein geparktes Auto gefahren. Ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Es gab zwei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.40 Uhr auf der Walddörferstraße in Höhe Holzmühlenstraße. Laut Polizei verlor der Fahrer eines braunen Hyundai aus bisher ungeklärten Umständen die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall in ein drittes Fahrzeug geschoben. Alle drei Autos wurden dabei beschädigt, so eine Polizeisprecherin.

Fahrer und Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer des Hyundai (67) und seine Beifahrerin (52) erlitten bei dem Unfall Verletzungen, sie kamen in ein Krankenhaus, hieß es weiter. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig vollgesperrt. Mittlerweile ist sie wieder befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.