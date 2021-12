Pkw crasht gegen Fußgänger

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Niendorf: Im Garstedter Weg rammte ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto an einer Ampel einen Fußgänger. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Der Aufprall des Mannes auf dem Auto war so heftig, dass es ein Loch in die Windschutzscheibe riss.

Zu dem Unfall kam es gegen kurz nach 18.45 Uhr an einer Ampel. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen und konnte bislang noch keine Angaben machen, wie der Unfall geschah. Zurzeit ist noch nicht klar, für wen die Ampelanlage welches Licht zeigte. Zeugen des Unfalles gab es offenbar nicht. Der Unfallort befindet sich parallel zum Einkaufszentrum Tibarg.

Am Tibarg: Pkw rammt Fußgänger

Das Unfallopfer erlitt eine schwere Kopfverletzung, es wurde von Notarzt und Sanitäter behandelt. Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. (mp)