Pizza-Auto nimmt VW die Vorfahrt: Frauen verletzt

Bei einem schweren Unfall in Lurup sind am Mittwochmittag zwei Frauen zum Teil schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Pizza-Lieferdienstes hatte in einer Tempo-30-Zone einem VW-Bus die Vorfahrt genommen und war diesem in die Seite gekracht.

Der Unfall passierte um 12.20 Uhr in der Straße Tannenberg. Hier war eine 37-Jährige mit dem Seat eines Pizzalieferanten in Richtung Luruper Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zum Kempelbarg soll sie dann laut Polizei einem von rechts kommenden VW-Bus die Vorfahrt genommen haben und in dessen Seite gekracht sein.

Vorfahrt missachtet: Pizza-Fahrerin schwer verletzt

Bei dem Aufprall erlitt die Pizza-Fahrerin schwere Verletzungen. Retter der Feuerwehr holten sie bewusstlos aus dem Fahrzeug. Sie kam mit einen Rettungswagen in die Klinik nach Altona. Die Fahrerin (67) des VW-Busses erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst betreut. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.