Die als „Pimmelgate“ bekanntgewordene Kontroverse um die strafrechtliche Verfolgung von beleidigenden Äußerungen gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) beschäftigt weiter die Polizei. Die Beamten haben am Freitag weitere Aufkleber mit der Aufschrift „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ entdeckt und entfernt.

Die gelbleuchtenden Aufkleber waren an Schildern, Hauseingängen und an Laternenmasten angebracht worden. 17 Sticker hätten Polizisten auf Streife im Umfeld der Wohnung des Senators auf St. Pauli gesehen und entfernt.

„Pimmelgate“: Polizei entfernt beleidigende Aufkleber

Der Einsatz sei zum einen im Sinne der Gefahrenabwehr erfolgt, da der Verdacht auf Beleidigung bestehe, und zum anderen zur Beweissicherung, sagte ein Polizeisprecher. Schon zu Monatsbeginn waren rund 20 solcher Aufkleber in der Umgebung der Wohnung des Senators von der Polizei entfernt worden.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittle in der Sache gegen unbekannt, hieß es. Ein Tweet mit demselben Wortlaut wie auf den Aufklebern hatte im September auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zu einer Hausdurchsuchung geführt. Grote hatte den Urheber wegen Beleidigung angezeigt. Die Strafverfolgung hatte im Netz unter dem Hashtag „Pimmelgate“ für Aufregung gesorgt und war vielfach als unverhältnismäßig kritisiert worden. (dpa)