Pflegeheim-Bewohnerin (91) stürzt in Wassergraben – Passanten hören Hilferufe

Am späten Dienstagabend verirrte sich eine hochbetagte Bewohnerin eines Pflegeheims und stürzte plötzlich fünf bis sechs Meter tief in einen Graben der Wandse. Ein Pfleger, der schnell herbeieilte, konnte die Seniorin nicht alleine befreien.

Die 91-jährige Frau hatte sich nach ersten Erkenntnissen aufgrund ihrer Demenz und Orientierungslosigkeit am Ausgang des Seniorenheims am Walther-Mahlau-Stieg verirrt und lief auf das Wasser zu. Dabei handelt es sich um einen Umlaufgraben der Wandse, sagte ein Polizeisprecher der MOPO am Mittwochmorgen. Die Seniorin stürzte demnach um die fünf bis sechs Meter in die Tiefe.

Wandsbek: Seniorin stürzt in Wassergraben

Gegen 22.40 Uhr hörten Passanten die Hilferufe der Seniorin und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Wandse ist an dieser Stelle etwa 30 Zentimeter tief. Ein Pfleger des Seniorenheims konnte die Seniorin nicht alleine befreien, die alarmierten Rettungskräfte zogen die Frau schließlich aus dem Wasser.

Laut dem Polizeisprecher wurde die 91-Jährige in eine Klinik gebracht. Sie sei durch den Unfall zum Glück nicht verletzt, war aber unterkühlt. (aba)