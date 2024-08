Vier Verletzte bei Busnotbremsung in der Nähe des Hauptbahnhofs

In St. Georg ist es am Donnerstagnachmittag zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen wegen eines Rettungseinsatzes gekommen. Eine Person war nahe des Hauptbahnhof unachtsam auf die Straße gelaufen und hatte so den Fahrer eines Linienbusses zu einer Notbremsung gezwungen. Es gab vier Leichtverletzte und jede Menge Stau.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 15.25 Uhr auf der Adenauerallee. Hier soll ein Fußgänger unvermittelt auf die Straße gelaufen sein, direkt vor einen Linienbus in Richtung Hauptbahnhof. Der Fahrer leitete eine Notbremsung ein. Mehrere Fahrgäste stürzten zu Boden.

Verkehrsbehinderungen am Hauptbahnhof durch Rettungseinsatz

Ein Großaufgebot an Rettungswagen und ein Notarzt ware im Einsatz. Die Retter versorgten vier Verletzte. In die Klinik brauchte aber keiner. Wie die Polizei mitteilte, dauerte es etwa eine Stunde, bis der Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Auch bedingt durch die Baustelle Beim Strohhause kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.