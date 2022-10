Mensch in der Elbe gesichtet – große Suchaktion am Hafen

Große Suchaktion am Hamburger Hafen: Passanten hatten einen Menschen in der Elbe gesichtet und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit einem Großaufgebot an. Mit mehreren Booten von Polizei und Feuerwehr wurde der Bereich großflächig abgesucht.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage bestätigte, ging um 14.15 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete eine schwimmende Person im Bereich der Großen Elbstraße. Rund 30 Retter, ein Notarzt sowie Boote waren im Einsatz.

Person im Wasser – große Suchaktion bei den Landungsbrücken

Wegen der starken Strömung wurde der Suchradius erweitert. Nach gut 60 Minuten wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.