Großeinsatz auf der Elbe! Polizei und Feuerwehr suchen nach Vermisstem

Die Beamten haben am Montagmorgen nach einer möglicherweise in die Elbe gestürzten Person gesucht.

Eine Anruferin hatte gemeldet, dass sie in der Nähe der Niederbaumbrücke eine Person kopfüber in der Elbe habe treiben sehen. Mit Booten und Tauchern wurde der Bereich durchsucht. Auch Helikopter und zwei Drohnen kreisten am Himmel.

Einsatzkräfte finden Jacke und Rucksack

Zwar wurden eine Jacke und ein Rucksack gefunden, eine Person jedoch nicht. Der Polizei liegt auch keine Vermisstenmeldung vor, die zu der Alarmierung passen würde. Unklar ist, ob die Zeugin tatsächlich eine Person gesehen hat oder ob es sich um eine Verwechslung handelte. (dg/röer)