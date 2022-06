Person im Gleis: Bahnverkehr am Hauptbahnhof gestört

Pendlerinnen und Pendler haben am Freitagmorgen in Hamburg zeitweise gute Nerven benötigt. Eine Person auf den Gleisen setzte den Bahnverkehr am Hauptbahnhof zwischenzeitlich außer Gefecht.

Die Person sei auf den Gleisen zwischen den Stationen Dammtor und Hauptbahnhof gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin habe man die Strecke kurzfristig gesperrt und abgesucht.

Hamburg: Person im Gleis sorgt für S-Bahn-Ärger

Da sich die Person zu diesem Zeitpunkt bereits wieder aus dem Gleis entfernt habe, sei die Strecke nach kurzer Zeit wieder freigegeben worden. Durch den Einsatz habe es Verzögerungen bei fünf S-Bahn-Linien gegeben.

Der Einsatz wurde gegen 6.40 Uhr gemeldet und war um kurz nach 7 Uhr wieder vorbei. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S1, S11, S2, S3 und S31. (dpa/mp)