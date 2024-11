Müll fing an zu brennen – Bewohner aus verqualmter Wohnung gerettet

Einsatz in Rotherbaum: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rappstraße hat die Feuerwehr am Samstag einen Bewohner aus einer verqualmten Wohnung gerettet.

Als die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Rotherbaum gegen 14 Uhr vor Ort eintrafen, hörten die sie schnell, wohin sie mussten. Rauchwarnmelder in einer Wohnung hatten ausgelöst und piepten lautstark.

Brennender Restmüll sorgt für Feuerwehreinsatz

Feuerwehrkräfte betraten die verrauchte Wohnung und retteten eine Person. Wenig später fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung Restmüll in einer Plastiktüte, der Feuer gefangen hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Er floh aus der Haft, wurde bei „XY ungelöst“ gesucht: Serieneinbrecher gefasst

Wie es dazu kam, ist unklar. Den Brand konnten die Einheiten schnell löschen. Die gerettete Person kam anschließend zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus.