Pedelec-Fahrerin (16) lenkt in Gegenverkehr und kollidiert mit Mercedes

Ein 16-jähriges Mädchen ist bei einem Unfall an der Köpenicker Straße in Jenfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie am Samstagabend gegen 21 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Wilsonstraße unterwegs, als sie „aus bislang unbekannten Gründen zu schlingern begann und in den Gegenverkehr lenkte“.

Dort stieß sie mit einer ihr entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammen, stürzte über die Motorhaube und landete auf dem Asphalt. Dabei zog sie sich Kopfverletzungen zu. Eine Polizeisprecherin: „Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht.“

Hamburg: Pedelec-Fahrerin (16) kollidiert mit Mercedes

Der Pedelec der 16-Jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen führt die Verkehrsdirektion Ost (VD 3). Unter anderem werde auch geprüft, ob das Mädchen unter Drogeneinfluss gefahren ist. „Hierzu wurde ihre eine Blutprobe entnommen“, so die Sprecherin weiter. (dg)