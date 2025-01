Passanten finden Leiche am Elbufer

An der Elbe in Othmarschen ist am Freitagnachmittag eine Leiche von Passanten entdeckt worden. Die Person lag auf Steinen am Ufer des Flusses.

Gegen 15.30 Uhr ging laut einer Polizeisprecherin der Notruf ein: Nahe der Elbchaussee in Höhe des Jenischparks hatten Passanten eine Leiche am Ufer entdeckt.

Die Hamburger Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund des männlichen Leichnams, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Körper habe nicht im Wasser, sondern am Ufer gelegen. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (abu/dpa)