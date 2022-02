An der Kreuzung Eppendorfer Baum/Hegestraße in Eppendorf, unmittelbarer vor dem Schuhladen „Gundlach“, ist es in der Nacht zu Samstag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen: Dabei sollen mehrere Jugendliche einen Passanten angegriffen haben. Der Mann wehrte sich, es kam laut Polizei zu einer Rangelei.

Ersten Informationen zufolge soll der Passant die fünf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren angesprochen haben, weil sie auf abgestellte Fahrräder eintraten. Daraufhin sollen sie ihn attackiert haben. Während der Rangelei kam ein weiterer Passant zu Hilfe, der schlichten wollte. Die Polizei wurde verständigt, mehrere Streifenwagen rückten kurz darauf in Eppendorf an.

Streit in Hamburg: Beide Parteien gelten als tatverdächtig

Alle Beteiligten wurden kontrolliert, Personalien aufgenommen. Beide Parteien – Jugendliche und Passant – werden in dem eingeleiteten Strafverfahren nun als Tatverdächtige gezählt. Da der Passant bei seinen Abwehrversuchen die Jugendlichen leicht verletzt haben soll, besteht der Verdacht der wechselseitigen Körperverletzung.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Kripo übernahm noch in der Nacht den Fall. „Die Ermittlungen dauern an“, so ein Lagedienst-Sprecher. Schwerer verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. (dg)