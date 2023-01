Normalerweise finden in dem Event-Saal in Allermöhe Hochzeiten, Abi-Bälle und kulturelle Feiern statt. Was die Polizei dort aber am Heiligabend sah, widersprach nach Angaben der Ordnungshüter so ziemlich allem, was laut Eindämmungsverordnung vorgeschrieben war. Rund 800 Gäste tanzten und feierten zur Live-Musik einer Band. Kaum jemand soll einen Mund-Nase-Schutz getragen haben, der Alkohol floss und die Kontaktlisten waren unvollständig. Es drohen hohe Bußgelder, die Polizei ermittelt gegen zwei Männer. Auf MOPO-Nachfrage reagierte einer von ihnen mit wüsten Pöbeleien.