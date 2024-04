Parfum-Dieb schlägt Ladendetektiv nieder: Wer kennt diesen Mann?

Die Hamburger Polizei hat sich mit einem Foto aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit gewandt. Die Beamten bitten um Hinweise zu einem Vorfall, bei dem im Juni des vergangenen Jahres ein Parfum aus der Douglas-Filiale im Hauptbahnhof (St. Georg) gestohlen wurde. Dabei soll der Täter einen Ladendetektiv durch Schläge verletzt haben.

Die Tat ereignete sich am 16. Juni 2023 gegen 18 Uhr in der Parfümerie in der Wandelhalle. Dort soll der Täter ein teures Parfum eingesteckt und versucht haben, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Ladendetektiv versuchte, den Mann zu stoppen, wurde jedoch niedergeschlagen.

Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann ?

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und hat ein „südländisches“ Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Hemd mit hellem Muster, eine schwarze Steppjacke, weiße Hose, weiße Turnschuhe und einen schwarz-weißen Hut. Hinweise werden unter Tel. 428 65 67 89 entgegengenommen.