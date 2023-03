Pärchen dreht beim Bäcker durch – mehrere Verletzte in Hamburg

In einer Bäckerei in Ottensen ist es am Freitagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Verletzte mussten medizinisch versorgt werden. Der Grund: Ein Paar hatte Reizgas in dem Laden versprüht.

Um 11.21 Uhr wurde die Polizei in die Ottenser Hauptstraße gerufen: Ein Mann und eine Frau hatten dort in einer Bäckerei randaliert. Als das Paar dem Laden verwiesen wurde, zückte der Mann eine Flasche mit Reizgas und besprühte sowohl die Angestellten, als auch die anderen Gäste. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften klagten sieben Personen über Atemwegsprobleme und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Das Paar floh nach der Reizgas-Attacke in Richtung des Bahnhofs Altona – und konnte entkommen. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. (ps)