Hamburger Hafen: Opel von Zug gerammt und mitgeschleift

Schwerer Crash in Wilhelmsburg: Am Mittwoch kam es gegen 15.30 Uhr an der Neuhöfer Brückenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Hafenbahn.

Der Opel wurde vom Güterzug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Zeugen halfen dem 41-Jährigen aus seinem Opel und wählten den Notruf. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall mehrere Oberkörperverletzungen, soll nach dem Aufprall aber ansprechbar gewesen sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg: Fern- und S-Bahnverkehr nicht betroffen

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht klar. Die Neuhöfer Brückenstraße wurde gesperrt, der Fern- und S-Bahnverkehr war jedoch nicht betroffen.