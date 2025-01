Polizei macht Entdeckung: Mann verpasst Flug von Hamburg nach London

Seinen Flug in die britische Hauptstadt musste er auf unbestimmte Zeit verschieben. Bundespolizisten nahmen am Freitagabend am Hamburger Flughafen (Fuhlsbüttel) einen Mann vorläufig fest.

Laut Bundespolizei hatte sich gegen 18 Uhr ein Mann (34) bei der Ausreisekontrolle am Flughafen eingefunden. Sein Ziel: London. Doch seinen Flieger konnte er nicht besteigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatten die Beamten eine Entdeckung gemacht.

Gegen Reisenden lag Haftbefehl vor

Im Computer entdeckten sie, dass ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen bestand. Er hatte eine Strafe über 3.000 Euro wegen Fahrens ohne Führerschein nicht bezahlt. Weil er das Geld nicht aufbringen konnte, bat er einen Freund um Hilfe. Der zahlte die geforderte Strafe plus Verfahrenskosten ein. Weil dies nicht rechtzeitig geschah, verpasste der 34-Jährige dann allerdings seinen Flug.