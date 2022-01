Mitte November vergangenen Jahres war es am Grachtenplatz in Neuallermöhe zu einem schweren Raub gekommen: Ein maskierter und bewaffneter Mann überfiel einen dortigen Kiosk und entkam mit Bargeld. Nun hat die Hamburger Polizei Überwachungskamera-Fotos von dem Verbrechen veröffentlicht.

Es zeigt den Täter – 18 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, sportlich schlank, osteuropäischer Akzent – wie er mit einer Schusswaffe in der Hand darauf wartet, dass ihm der Angestellte Bargeld gibt. Auch Zigaretten nimmt der Mann noch mit. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Eine Fahndung am Abend der Tat bleibt erfolglos.

Der maskierte und bewaffnete Mann beim Überfall.

Öffentlichkeitsfahndung in Hamburg: Polizei sucht Kiosk-Räuber

Die bisherigen Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats (LKA 173) führten nicht zur Identifizierung des Täters. „Daher hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera erlassen“, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)