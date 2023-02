In einem Hinterhof am Grindelberg in Harvestehude sind laut Angaben der Hamburger Polizei mehrere Obdachlose von Jugendlichen beschimpft, angegriffen und bedroht worden. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

In einem Hinterhof am Grindelberg in Harvestehude sind laut Angaben der Hamburger Polizei mehrere Obdachlose von Jugendlichen beschimpft, angegriffen und bedroht worden. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Den weiteren Angaben nach sollen die Jugendlichen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr eine Flasche nach den Obdachlosen geworfen, sie dann mit einem Messer und einem Ziegelstein bedroht haben. „Letztlich flüchteten die Täter, ohne dass es zwischen den Gruppen zu weiteren Tätlichkeiten gekommen war“, sagte eine Polizeisprecherin.

Hamburg: Obdachlose von Jugendlichen mit Messer bedroht

Lesen Sie auch: Kiosk-Betreiber schlägt Angreifer in die Flucht

Mit mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei nach den Jugendlichen. Im Umfeld des Tatorts wurden die vier Teenies (16, 16, 16, 17) dann aufgegriffen. Einer der 16-Jährigen hatte ein verbotenes Messer dabei, ein anderer geringe Mengen Marihuana. Die Beweismittel seien sichergestellt und im Anschluss die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet worden, so die Sprecherin weiter. Der 17-Jährige gilt bei der Polizei als Intensivtäter. „Er ist in der Vergangenheit bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten.“

Drei der Jugendlichen wurden mangels Haftgründen vor Ort wieder entlassen, einer musste mit zur Wache und dort von seinen Eltern abgeholt werden. (dg)